LA LETTERA DEL TIFOSO: "Profilo giusto per il centrocampo" di Pierluigi

Buongiorno a Tutti,

cari e fantastici amici rossoneri, non c'è cosa più meravigliosa di amare il nostro caro vecchio Milan, ieri, oggi e Domani, chiunque siano gli interpreti, qualunque sia la direzione, Togheter Forever.

Voglio sottoporre l'attenzione su di un profilo che stuzzica non poco la mia attenzione,

Teun Koopmeiners, centrocampista attualmente in forza all' Az Alkmaar, nonché capitano della nazionale under 21 olandese.

Mediano dal piede mancino, molto duttile tatticamente,capace quindi di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo facendo leva su di un'intelligenza di gioco elevata, unita ad una impostazione sempre precisa ed ordinata negli assist e verticalizzazioni.

Per potenza fisica e tecnica individuale ricorda molto Mark van Bommel, che anche disputando solo due stagioni in rossonero ha lasciato in noi tifosi un ottimo ricordo per professionalità e carisma, oltre ad una forza impressionante.

Sono sicuro che il profilo di Teun Koopmeiners sia adatto ai parametri del nuovo Milan che con molta pazienza sta nascendo, il costo del cartellino non molto elevato e l'età sono da prendere in considerazione, il suo nome sarà di sicuro presto sotto la lente d'ingrandimento di grandi clubs.

Forza caro vecchio cuore, forza Milan per sempre!

Un abbraccio!

Pierluigi Longobardi