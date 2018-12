LA LETTERA DEL TIFOSO: "Quale strada intraprendere?" di Mirko

Buonasera a tutti ,

Questo intervento nasce spontaneo dopo aver assistito alla partita Frosinone-Milan.

Gli interrogativi non sono pochi, e penso che la società debba porsi delle domande, ma andiamo per ordine.

Gattuso è in grande difficoltà perché con gli elementi a disposizione oggi è impossibile fare il suo gioco, possesso palla basso forzato che crea superiorità numerica con la circolazione bassa ed obbliga le squadre avversarie ad uscire in pressione alta.

Finché a centrocampo abbiamo avuto palleggiatori come Biglia ed incursori come Bonaventura abbiamo fatto vedere un bel calcio arrivando spesso al goal, ora chi dovrebbe fare questo lavoro ? Baka e Kessie? Utopia!

Il Milan di oggi è una squadra con un modulo obbligato ossia il 4231, quindi la dirigenza ha 2 soluzioni, o operare sul mercato per regalare a Rino un metodista e/o un interno di qualità o un esterno alto che garantisca velocità dribbling e qualche goal abbassando Calha sulla 3/4.

Non ritengo in ogni caso Gattuso esente da colpe, negli ultimi 30 metri la manovra risulta improvvisata da un anno e mezzo, non abbiamo uno schema sulle palle inattive e siamo dannatamente fragili!

Nell'ultimo mese abbiamo giocato con Torino Bologna e Frosinone, non Juve Napoli e Inter, possibile fare delle prestazioni come quelle viste? Sicuri che non sia proprio un limite tecnico tattico?

Ciao e forza Milan!

Mirko