LA LETTERA DEL TIFOSO: "Rigori come se piovesse" di Diego

Buongiorno a tutti gli amanti del calcio!

Leggo un po' ovunque lamentele sul fatto che si stanno concedendo un po' troppi calci di rigore ma personalmente non trovo corretto farsi allarmare dal numero, è naturale che siano aumentati rispetto al passato grazie alla moviola in campo(VAR), direi piuttosto che il numero è più giusto oggi ed era più scarso ieri quando scoprivamo i rigori mancanti solo il lunedì sera con Biscardi.

Tuttavia ritengo anch'io che l'applicazione letterale del regolamento non sia la via più giusta e capisco Gasperini che si incazza per il secondo rigore della Juve per un braccio "involontario" colpito da un tiro-ad-uscire dall'area di rigore, non certo un tiro in porta né un cross!

Capisco però anche gli arbitri che devono attenersi al regolamento per non essere contestati e qui arriva la mia idea:

Riscrivere il regolamento obbligando l'arbitro a fischiare SEMPRE il tocco di mano in area (quando non si configuri il vantaggio, cioè il gol, per la squadra attaccante, ovviamente) dando (1) il rigore per i tiri diretti in porta, i cross in centro area e i tocchi volontari (2) la punizione a due in area per i tocchi INVOLONTARI su tiro RAVVICINATO, anche su braccio staccato dal corpo, su tiri o passaggi non decisivi.

Ora, i dettagli "fini" saranno anche da studiare bene ma il concetto di base è "non fischiare per forza rigore" ma "fischiare assolutamente un vantaggio a chi ha subito un danno" se non un rigore una punizione a due in area! Pensando all'esempio del rigore contro l'Atalanta di cui sopra: capisco l'arbitro, capisco ancora di più Gasperini e capisco che non fischiando nulla si sarebbe lamentata giustamente la Juve... definendo la non volontarietà su tiro ravvicinato ma non decisivo e abolendo il "non fischio nulla, era involontario" si salvano capre e cavoli.

Ciao!

Diego Milan