LA LETTERA DEL TIFOSO: "Serve qualità" di Matteo

Buongiorno cari milanisti,

Siamo di fronte all'ennesima rivoluzione, sperando che anche questa non sia fine a se stessa.

Da Milanista sono stanco di vedere giocare male la squadra! Sono nostalgico alla stessa misura di gioco e risultati. Ho visto troppe squadre "piccole" venire a San Siro e giocare molto meglio di noi.

Sono anni che al Milan nessuno rischia la giocata! Abbiamo bisogno di tecnica a centrocampo e velocità in attacco. Non è ammissibile avere come esterni Calhanoglu e Suso. Non hanno gamba né passo per fare gli esterni. Se saltano l'uomo vengono puntualmente recuperati. Calhanoglu lo reputo un buon giocatore ma come mezz'ala o perché no davanti alla difesa (alla Pirlo, con il dovuto rispetto per il maestro).

Per i giocatori buoni si può spendere anche poco: Ilicic è andato all'Atalanta per pochi mln e Gervinho è andato a Parma. Entrambi la scorsa stagione sarebbero stati titolari e spalle ideali per Piatek.

Se invece come è giusto vogliamo ripartire dai giovani, facciamolo ma che abbiano personalità e qualità: Cragno, Bonifazi, Bastoni, Luca Pellegrini, Sensi, Tonali. Sono solo alcuni nomi. I sogni rimangono Milinkovic Savic e Chiesa (diventerà un top nel mondo).

Matteo