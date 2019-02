LA LETTERA DEL TIFOSO: "Sicuri che Andrè Silva sia un esubero?" di Alfonso

Visione ottimistica, arriviamo quarti, partecipiamo alla Champions League 2019/2020, possiamo affrontare una stagione piena d'impegni con sole 2 punte centrali? Sappiamo bene che la sfortuna è sempre dietro l'angolo e l'abbiamo vissuta quest'anno con il reparto difensivo, nonostante i 4 difensori centrali ci siamo ritrovati a giocarci la partita di Europa League contro l'Olimpyakos con Abate centrale difensivo (lo ha fatto con grande umiltà e abbiamo apprezzato tanto il sacrificio) che in una partita delicata come lo era quella del Pireo ha pesato sugli equilibri della squadra.

Se dobbiamo tornare ad essere il MILAN si devono prevenire queste situazioni e avere un reparto offensivo prolifico, ma soprattutto completo, per affrontare il ritorno in Champions League credo sia di fondamentale importanza: Piatek-Cutrone-Andrè Silva tre attaccanti giovani ognuno diverso dall'altro, anche in visione plusvalenze (oggi purtroppo in una società calcistica bisogna tenere in considerazione anche questo fattore) potremmo avere un reparto offensivo che tutta Europa ci invidierebbe.

Se parliamo di tattica nel caso avessimo bisogno di schierare 2 punte, Piatek-Andrè Silva, con dietro di loro un Paquetà o Calhanoglu. Ragazzi, anche se è solo un discorso teorico, mette i brividi solo a pensarlo (e parlo di brividi positivi).

Andrè Silva giocatore su cui ripuntare più che da scartare.

Forza Milan

Alfonso