LA LETTERA DEL TIFOSO: "Suggestione Dybala" di Nicolò

Buongiorno, stamattina mi sono svegliato e riflettevo...si parla di Correa e si legge che vendere Silva non sarebbe necessario, che l’operazione si può chiudere comunque; si leggeva qualche giorno fa di un Totthenam disposto ad offrire 70 milioni per Dybala con la Juve pronta ad accettare, quindi mi chiedo: Correa ci serve veramente? Perché non risparmiare i soldi destinati a lui (40/45 mln), vendere Silva a 25/30 e fare uno sforzo per Dybala considerato comunque sacrificabile dalla Juventus?

Io ci penserei seriamente, è giovane, sull ingaggio la società potrebbe fare uno sforzo (per Modric sarebbe stato fatto) e avremmo un giocatore appunto giovane, di qualità, esperienza e senz’altro funzionale al progetto.

È solo una suggestione...ma se venisse presa in considerazione questa lettera e diventasse realtà?

Comunque sempre forza Milan!

Nicolò da Torino