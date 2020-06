LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un bomber per il Milan sconosciuto ai più" di Ivano

Gentile redazione, mi domando perché, tra tutti i nomi che circolano per l'attacco, non si è preso in considerazione Alexander Sorloth? 24enne di proprietà del Crystal Palace che quest'anno ha giocato in prestito col Trabzonspor segnando 25 gol in 39 partite. Ha l'ultimo anno di contratto con il Crystal Palace, dove ha fatto ritorno a termine del prestito, ed è valutato 12 milioni di euro. Forza Milan, non farti scappare anche lui!

Ivano