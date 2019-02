LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un francese al Milan" di Saverio

Forza Milan a tutti, mi chiamo Saverio. C'è stato un tempo per gli olandesi, uno dei brasiliani, campioni dall'Ucraina e dalla Svezia. Ma argentini e francesi che si sono distinti al Milan, non ne ricordo. Abbiamo visto palloni d'oro come Papin accomodarsi spesso in panchina, senza tracciare mai un'era. O promesse come Gourcuff rimanere tali. Argentini, tranne Angelillo, manco a dirlo. Se non ce l'ha fatta Higuain...

Però Bakayoko, che, oddio francesissimo non è, diciamo francofono, del resto come 9/11 della nazionale francese, è forte. È giovane, e sembra il diavolo giusto per portare il centrocampo del Milan agli standard abituali. Quindi, se il più grande acquisto e gradito ritorno del Milan, ossia Leonardo, avrà la meglio sul Chelsea e su tutti quelli che cercano di mettere i bastoni tra le ruote alla trattativa attraverso i media, be allora in quarant'anni di Milan potrò dire che abbiamo avuto un francese forte. Per gli argentini, bisogna ancora aspettare.