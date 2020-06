LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un giovane Diavolo" di Davide

Cari tifosi rossoneri, vorrei segnalarvi qualche giovane interessante di cui non si è sentito parlare molto. In difesa come centrali Simakan dello Strasburgo (piede destro) e Pelmard del Nizza (piede sinistro). Entrambi nati nel 2000: Entrambi veloci ed esplosivi, Simakan alto 1.87 si integrerebbe bene con Romagnoli che è mancino e Pelmard potrebbe essere la sua riserva. A centrocampo due ottimi registi bravi anche nella fase difensiva come Ricci (2001) dell'Empoli e Bielik ('98) campione del mondo under 20 con l'Ucraina che gioca nel Derby County. Come fantasisti i più noti Szoboszlai (2000) del Salisburgo e Neuhaus ('97) del Borussia M'gladbach. In attacco come prime punte mi stupisce che al momento non siano seguiti due giocatori molto interessanti come Edouard (98) e Isak (99). Il primo è il centravanti della Francia under 21, gioca al Celtic e viene dalle giovanili del PSG. Ha segnato 21 gol e 12 assist su 27 partite! Il secondo è la promessa del calcio svedese. Gioca nel Real Sociedad. Segna meno (solo 7 gol) ma ha grande tecnica e secondo me verrebbe di corsa al Milan data la presenza di Ibra. Infine volevo ringraziare la redazione di MilanNews per il suo prezioso lavoro quotidiano e lo spazio che ci concede. Forza Milan!

Davide da Milano