LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un'occasione da non perdere" di Davide

Cari fratelli e sorelle rossoneri! Che soddisfazione! Finalmente il derby! Peccato non essere allo stadio! La partita ha dimostrato che il Milan c'è e può giocarsela con tutti. Pioli ha sottolineato la prova dei centrali difensivi: penso anche per motivarli. Hanno limitato una coppia di attaccanti formidabili. Però le difficoltà in particolare di Kjaer sugli scatti di Lautaro sono sotto gli occhi di tutti. Ha dovuto con grande esperienza stenderlo tutte le volte. Ci è andata bene.

Intendiamoci: ho il massimo della gratitudine nei confronti di Simon, ma è troppo lento. Per questo dico che serve subito a gennaio un grande centrale di velocità e questo è sicuramente Kabak. Perché Kabak? Un solo dato: chi è stato votato come miglior giovane della Bundesliga? Forse Havertz passato per 100 milioni al Chelsea? No, è stato scelto Kabak. È un'occasione d'oro. Non lasciamocelo scappare. Costi quel che costi. Un caro saluto e grazie a Milan News per il vostro splendido lavoro!

Davide da Milano rossonera