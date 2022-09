Abate: "Partita intensa e apertissima. Scendiamo in campo per vincere tutte le partite"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato sui canali ufficiali del Milan dopo il pareggio contro il Salisburgo, Ignazio Abate ha commentato così l'1-1: "Non siamo partiti benissimo i primi minuti, avevamo un po' di timore. Per molti ragazzi era la prima partita in campo internazionale e quando avevano capito che ci stavano abbiamo fatto una buonissima partita con qualità e intensità".

Sulla prestazione: "Abbiamo rischiato a volte come è normale che sia a questi livelli, ma abbiamo creato palle gol nitide. E' stata una parttia intensa, sono soddisfatto per il carattere mostrato e per i ragazzi, dai più anzianotti ai più giovani. Hanno qualità, determinazione e dobbiamo crescere da un punto di vista tecnico, mentale e crederci sempre. Noi scendiamo in campo per vincere tutte le partite. Fino al 90esimo abbiamo cercato di vincere, ma alla fine abbiamo portato via un punto, non abbiamo rubato niente; è stata una partita apertissima e bella da vedere. Tocchi con mano che intensità mettono all'esterno, con che voglia toccano il pallone, in quanti entrano in area, tutte le squadre giocano per vincere. Ne faremo tesoro e ci aiuterà a crescere"