Acmilan - La Primavera torna al successo: 2-0 al Genoa

Prestazione e risultato. Si può sintetizzare così il pomeriggio del Vismara per il Milan Primavera. Una vittoria, quella sul Genoa, importante non solo per la classifica, ma anche per il morale, visto che i tre punti mancavano dall'1-0 interno sul Napoli del 26 gennaio. I gol di Maldini e Brescianinihanno reso il giusto merito ad una squadra che ha saputo mettere in campo voglia, determinazione e un'ottima organizzazione. Tutti ingredienti essenziali, soprattutto alla luce di una classifica che vede cinque squadre in soli tre punti, con i rossoneri (al penultimo posto con 17 punti) pronti a dire la loro anche nella prossima, difficile, trasferta contro il Torino.

LA CRONACA

Parte forte il Milan con la prima occasione che arriva al 10' con il colpo di testa a botta sicura di Tsadjout salvato sulla linea da Bianchi. Sono i rossoneri a fare la gara, mentre il Genoa prova a colpire in ripartenza. Al 40' Milan ancora pericoloso, sempre con Tsadjout che è bravo a girare in torsione di testa un cross dalla sinistra di Capanni, ma la palla si stampa sulla traversa. La risposta ospite è affidata a Schafer, che vince un rimpallo, si presenta a tu per tu con Guarneri ma fallisce il tocco sotto, con il pallone che tocca la parte alta della traversa e finisce sul fondo. Nella ripresa è sempre il Milan a fare la partita, e al 61' è Maldini a sciupare da pochi passi il colpo del vantaggio. Ma l'appuntamento con il gol, per Daniel, è rimandato di pochi secondi: inserimento centrale, controllo e diagonale imparabile del numero 10 che firma l'1-0. L'episodio non placa i ragazzi di Giunti che, all'83', sfruttano la superiorità numerica (rosso a Da Cunha) per piazzare il colpo del ko con Brescianini, che si coordina e lascia partire una sassata dai 20 metri che si insacca. Per il 2-0 che chiude la sfida.

IL TABELLINO

MILAN-GENOA 2-0

MILAN: Guarneri; Barazzetta, Merletti, Djaló, Negri (34'st Ruggeri), Sala, Torrasi, Brescianini; Maldini (21'st Haidara); Capanni (45'st Colombo), Tsadjout (45'st Frigerio). A disp.: Uzzo, Abanda, Bellanova, Marimbianco, Brambilla, Mionic, Olzer, Tonin. All.: Giunti

GENOA: Raccichini; Candela, Piccardo, Da Cunha, Zanoli, Sturaro (1'st Masini), Schafer, Rovella, Bianchi, Cleonise (32'st Ventola), Micovschi (37'st Dumbravanu). A disp.: Ruggiero, Montaldo, Raggio, Adamoli, Gasco, Zvekanov, Petrovic. All.: Sabatini.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino.

Gol: 17'st Maldini (M), 38'st Brescianini (M).

Ammoniti: 31' Sturaro (G), 33' Schafer (G), 41' Barazzetta (M), 20'st Rovella (G).

Espulso: 36'st Da Cunha (G).