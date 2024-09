Anche la Primavera batte l'Inter: 1-3 per il Milan con super Maxi Ibrahimovic

L'avvio di stagione di Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, è fin qui travolgente. Il numero 11 della Primavera rossonera si sta affermando come uno dei trascinatori della squadra di mister Federico Guidi. E dopo i tre gol nelle prime quattro giornate, oggi è arrivato anche il quinto sigilllo nella partita e nel giorno più importante. Oggi infatti il giovane attaccante di origine svedese ha segnato il secondo gol nel derby che il Milan ha vinto per 3-1 in casa dell'Inter.

Un giorno speciale anche perché oggi Ibrahimovic festeggia il suo diciottesimo compleanno: il miglior modo di festeggiare. E ora anche il padre vorrebbe regalarsi la sua prima vittoria in un derby da dirigente: stasera alle 20.45 l'appuntamento con il derby dei "grandi". Intanto il Milan Primavera sale al secondo posto in classifica.