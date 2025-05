Primavera, la designazione arbitrale di Milan-Udinese

vedi letture

Il Milan Primavera nell'ultimo weekend è tornato alla vittoria dopo oltre un mese e lo ha fatto in grande stile, rilanciandosi a ridosso della zona playoff. I rossoneri hanno vinto a Roma contro la Lazio per 2-0, in una partita cruciale: la squadra di Guidi ha superato quella biancoceleste al settimo posto ed è rimasta a un punto dall'Hellas Verona sesto che occupa l'ultima posizione utile per giocare la postseason.

Questo weekend si scenderà in campo per il 36° turno del campionato di Primavera 1, il terzultimo. Saranno tre gare cruciali, a partire da quella di domenica alle 11 al Puma House of Football contro l'Udinese. I friulani sono il fanalino di coda del torneo con soli 14 punti conquistati in 35 partite ma il Diavolo dovrà stare doppiamente attento, proprio perché nelle ultime settimane ha sprecato punti contro squadre di bassa classifica.

Intanto è stata resa nota la designazione arbitrale per la partita. Il direttore di gara sarà il signor Andrea Calzavara della sezione di Varese che sarà coadiuvato dagli assistenti Damiano Caldarola di Asti e Gheorghe Mititelu di Torino.