MN - Primavera, Milan in emergenza contro la Lazio: diverse assenze per mister Guidi

La Primavera del Milan sarà impegnata oggi alle 16 in casa della Lazio in una sfida in cui i giovani rossoneri si giocano le ultime chance per restare in corsa per un posto nella fase finale del campionato. La squadra di mister Guidi si presenta però a questa partita in emergenza a causa di diverse assenze: Victor, capitano della squadra, è salito nel Milan Futuro (stesso percorso che aveva fatto Stalmach, a testimonianza dell'ottmo lavoro svolto dalla Primavera e da tutto il settore giovanile milanista), in difesa non ci saranno Dutu (febbre), Bakoune (problema alla spalla) e Pereira (problema muscolare). In porta out per un infortunio muscolare Longoni, tra i pali ci sarà Pittarella che fa parte della rosa nell'Under 17. Squalificato Comotto in mezzo al campo, in avanti ancora out Maximilian Ibrahimovic.

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, sfida valida per il campionato Primavera 1:

LAZIO: Renzetti, Bordon, Nazzaro, Petta, Di Tommaso, D'Agostini, Bordoni, Serra, Farcomeni, Zazza, Milani. A disp.: Bosi, Cipriani, Frrari, Gelli, Munoz, Cuzzarella, Trifelli, Sulejmani, Pinelli, Marinaj, Ciucci. All.: Pirozzi.

MILAN: Pittarella, Magni, Nissen, Paloschi, Tartaglia; Sala, Hodzic; Ossola, Liberali, Bonomi; Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Koczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Perina, Colombo, Asanji. All.: Guidi.