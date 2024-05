Campionato Primavera 1, il programma della fase finale: il Milan affronterà la Lazio

vedi letture

Con il pareggio in casa del Torino per 3-3, il Milan ha chiuso il suo campionato Primavera 1 al sesto posto e si è quindi qualificato alla fase finale che si giocherà a fine maggio a Ripoli allo "Stadio Curva Fiesole" del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park. I rossoneri di Ignazio Abate affronteranno la Lazio terza classicata, mentre l'altra gara del Primo Turno dei Playoff scudetto sarà tra Sassuolo e Atalanta. Inter e Roma, arrivate rispettivamente prima e seconda, sono già qualificate alle semifinali.

Questo il programma:

Gara 1 del Primo Turno: Atalanta-Sassuolo (venerdì 24 maggio 2024)

Gara 2 del Primo Turno: Lazio-Milan (sabato 25 maggio 2024)

Semifinale A: Inter vs vincente Gara 1 (lunedì 27 maggio 2024)

Semifinale B: Roma vs vincente Gara 2 (martedì 28 maggio 2024)

Finale: vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B (venerdì 31 maggio 2024)