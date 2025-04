Cesena-Milan Primavera, le formazioni ufficiali: panchina per Liberali. Titolare Ibra al fianco di Scotti e Bonomi

Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Sampdoria il Milan Primavera di Federico Guidi ha intenzione di rialzare subito la testa in campionato non solo per alimentare il sogno play-off, ma anche per arrivare nel migliore dei modi al grande appuntamento di mercoledì, che lo vedrà protagonista in finale di Coppa Italia contro il Cagliari.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per Cesena-Milan Primavera:

CESENA: Montalti, Campedelli, Valentini, Castorri, Perini, Arpino, Pitti, Manetti, Zamagni, Giovannini, Abbondanza. A disp.: Fontana, Gianfanti, Ghinelli, Tampieri, Tosku, Ronchetti, Domeniconi, Zamagni, Galvagno, Dolce, Wade. All. Nicola Campedelli

MILAN (4-3-3); Longoni; Bakoune, Nissen, Dutu, Perera; Sala, Eleu, Ossola; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Paloschi, Perrucci, Liberali, Parmiggiani, Di Siena, Colombo, Comotto, Hodzic, Asanji. All. Federico Guidi