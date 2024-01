Da 0-2 a 4-2: il Milan Primavera si fa rimontare dalla Fiorentina ed è eliminato dalla Coppa Italia

vedi letture

Il Milan Primavera viene eliminato dalla Coppa Italia Primavera a causa della sconfitta al "Viola Park" contro la Fiorentina per 4-2.

Il risultato è pesante: i rossoneri, infatti, erano in vantaggio per 0-2 dopo soli 12 minuti di gioco con le reti di Simmelhack e di Cuenca, rimontate dalle reti toscane di Caprini (doppietta) giò nel primo tempo, di Braschi dopo soli 20 secondi di ripresa su errore in fase di impostazione del portiere Raveyre e di Sere al 90esimo con Camarda e compagni tutti in avanti.

A parte i primi 15 minuti, la squadra di Abate non è riuscita ad imporsi, mostrando soprattutto grossi problemi difensivi accentuati, chiaramente, dall'assenza per convocazione in Prima Squadra di Simic, Jimenez e Zeroli. Migliore in campo Cuenca, peggiore Nsiala.