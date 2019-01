Giunti a Milan Tv: "Sono fiducioso. C'è la voglia di iniziare l'anno con buoni propositi"

Al termine di Monza-Milan, prima amichevole vinta 2-0 dai rossoneri, Mister Giunti - al suo esordio sulla panchina del Milan Primavera - è stato intervistato da Milan TV:

VITTORIA

"Era una partita che concludeva un mini-ciclo di cinque giorni di allenamenti. Per i ragazzi era importante anche non farsi male. In assenza dei nazionali sono contento di aver fatto giocare qualche giocatore poco impiegato nella prima parte di stagione per mettere minutaggio".

FIDUCIA NEI RAGAZZI

"Non è facile cambiare allenatore a metà, specie in un settore giovanile. Non è mai facile prendere queste decisioni, ma i ragazzi hanno capito. Purtroppo la classifica ci chiede urgentemente di migliorare e di fare le cose seriamente, come prima. C'è la voglia di iniziare l'anno con buoni propositi e di mettersi tutti a disposizione: ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto vedere in questi giorni. Sono fiducioso: questo gruppo ha attitudine al lavoro, buone qualità morali e anche tecniche: speriamo di tirarle fuori".

ENTUSIASMO E SERENITÀ

"Abbiamo avuto la fortuna di avere un periodo di riposo, dove i ragazzi si sono resettati. La striscia di risultati in campionato era troppo negativa, ma il momento è stato superato e adesso ci vuole un po' di entusiasmo e serenità. Bisogna sorridere e allenarsi con intensità, come abbiamo fatto, affrontando una partita alla volta e ripartendo dalle cose semplici. I risultati sono importanti ma non devono essere ossessivi. La vittoria è la medicina migliore, dovremo andarcela a prendere".