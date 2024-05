Il Milan Primavera si gioca i playoff in casa del Torino: la designazione arbitrale

Il Milan Primavera è giunto alla resa dei conti. Domenica è in programma l'ultima giornata di campionato, con i rossoneri ancora in corsa per un posto ai playoff che manca da 9 anni e che sarebbe l'ennesimo grande risultato di questo ciclo di mister Ignazio Abate cominciato nella scorsa stagione. Il Milan sfiderà il Torino diretta concorrente per un posto nella postseason e lo farà fuori casa. Appuntamento alle ore 11 del 19 maggio. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e potrete seguirla con il live testuale su MilanNews.it.

Raggiungono i playoff le prime sei classificate e ci sono ancora un posto da aggiudicare. Attualmente c'è il Milan sesto a 50 e il Torino settimo, prima delle escluse, a 48 punti. Come detto Torino e Milan si affronteranno in una partita che ha il sapore di turno preliminare della postseason. Al Milan dunque basta un pareggio per raggiungere la Final Six che si disputerà al Viola Park.

Questa la designazione arbitrale della sfida:

ARBITRO: Samuele Andreano (Prato)

ASSISTENTI: Francesco Tagliaferri (Faenza) - Gianluca Scardovi (Imola)