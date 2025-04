La designazione arbitrale per la finale di Coppa Italia Primavera

vedi letture

Il Milan Primavera domani pomeriggio si gioca tanto. I rossoneri di mister Federico Guidi alle ore 15 di domani mercoledì 9 aprile sfideranno il Cagliari per la finale di Coppa Italia Primavera. Il Diavolo va a caccia del suo terzo titolo mentre per i sardi sarebbe una prima volta. La gara si disputerà all'Arena Civica di Milano "Gianni Brera", il cui manto erboso è stato riqualificato per l'occasione, e l'ingresso per i tifosi delle due squadre sarà gratuito.

Di seguito si riporta la designazione arbitrale completa, con il signor Maksym Frasynyak che guiderà la squadra:

ARBITRO: Maksym Frasynyak (Gallarate)

ASSISTENTI: Simone Della Mea (Udine) - Giovanni Boato (Padova)

IV UOMO: Giovanni Castellano (Nichelino)