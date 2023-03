Le pagelle del Milan Primavera: Stalmach MVP e Bakoune 2006 da veterano per un Abate che fa la storia

Simic 7,5 - Coubis 7 Rocciosi e potenti, concentrati e attenti. Il voto e la valutazione sono gli stessi per entrambi (mezzo voto in più per Simic che è due anni più piccolo del compagno di reparto) perché si muovono in simbiosi, annientando, anche di prepotenza, ogni azione dell'Atletico Madrid. Bozzolan 7 Nel primo tempo gestisce benissimo alcuni palloni pericolosi, uscendo con eleganza. Molto attento sul peperino Santamaria.

Bakoune 8 2006 (l'unico in campo) che gioca da veterano, gestendo l'ammonizione di inizio gara con grande concentrazione. Serve un assist perfetto nel primo tempo per il gol di Stalmach.

Ecco le pagelle del Milan Primavera per la sfida contro l'Atletico Madrid, vinta 2-0, che ha permesso la qualificazione dei ragazzi di Abate alle Final Four di Youth League:

Stalmach 8

MVP del match per qualità e quantità. Segna al 13esimo e poi domina a centrocampo. 2005 arrivato in estate che è piano piano entrato nel mondo Milan, imponendosi alla grande.

Eletu-Zeroli 6,5

Come per la coppia difensiva, anche la coppia di mediana si muove in simbiosi. Loro sono incaricati di combattere e di spezzare il gioco avversario e lo fanno sempre con molta attenzione.

Chaka Traorè 7

Da lui ci si aspetta sempre tantissimo. Un po' assente durante i 90 minuti, ma quando si accende crea il panico. L'assist per El Hilali fa lievitare il suo voto.

Cuenca 6,5

Ha la qualità e la classe tecnica per essere uno spagnolo, ma è un paraguiano arrivato ormai un anno fa in Italia e che sta sbocciando come il talento richiede. Grande azione personale nel secondo tempo, ma gol mangiato clamoroso.

El Hilali 7

Tra i veterani di questa formazione, pressa chiunque come un forsennato e da il là all'autogol del portiere spagnolo Iturbe che, di fatto, chiude il match.

Abate 9

Fa la storia dopo averla già scritto al primo anno di Primavera: in Europa il suo Milan è perfetto, sempre concentrato, attento ed efficiace. Ora si può sognare.