live mn Primavera, Fiorentina-Milan (1-3): è finita, Viola Park espugnato!

vedi letture

90' + 5' | È finita al Viola Park! Il Milan batte la Fiorentina capolista e torna a vincere in campionato dopo 3 turni a secco.

90' + 4 | GOOOOOOL DEEEEL MIILAAAAAAN! Spizzata di Perina, gol di Perrucci, con Leonardi che ci ha provato ma non è stato impeccabile. I cambi hanno alla fine dato ragione a Guidi.

90' + 3 | Cartellino giallo per proteste estratto nei confronti del milanista Victor Eletu.

90' | Saranno 5 i minuti di recupero.

90' | Cambio nel Milan. Fuori Bonomi, dentro Colombo. Fuori anche Scotti, dentro Perina.

90' | Clamorosa chance per la Fiorentina allo scoccare del novantesimo. L'11 Viola è infatti riuscito a superare con un pallonetto Lapo Nava direttamente da dentro l'area di rigore, ma la palla si è spenta sul fondo per fortuna del Milan.

88' | La partita si sta decisamente innervosendo. La prima giocata della partita di Tarantino è un brutto fallo su Dutu, che è costato all'attaccante della Fiorentina un cartellino giallo.

87' | Anticipato da Comotto, Keità ha fatto un fallo che il direttore di gara ha deciso di punire con un cartellino giallo inevitabile.

86' | Ulrima mossa per la Fiorentina. Fuori Trapani, dentro Tarantino per il tutto per tutto.

84' | Azione alla Rafael Leao di Bonomi, che dopo averci creduto su un pallone che sembrava essere andato oramai perso, ha seminato il panico nella difesa Viola, facendo sedere in più occasioni Balbo, che con caparbietà è però riuscito ad ostacolarne la conclusione, che sembrava essere diretta in porta.

81' | GOOOOOOOOOL DEEEEL MIIILAAAAAN! Dopo un secondo tempo di sofferenza, la squadra di Guidi rimette la freccia con una magia di Victor Eletu, che con un gran sinistro rasoterra è riuscito a superare un incolpevole Leonardelli.

80' | Azione straordinaria di Filippo Scotti, che ha fatto tutto molto bene una volta entrato in possesso palla. Il numero 99 ha infatti bruciato tutti in velocità arrivando nell'area di rigore Viola, dove ha poi lasciato partire un destro prontamente respinto, con i piedi, da un ottimo Leonardelli.

77' | Doppio cambio nel Milan. Fuori Bakoune e Sala, dentro ed Eletu ed Albe, all'esordio assoluto nel campionato di Primavera 1.

70' | GOL DELLA FIORENTINA! Gol da campione di Caprini, che ha seminato il panico nella difesa del Milan, saltando prima Bakoune con grande facilità e poi trafiggendo Nava sul primo palo.

65' | Ancora Milan pericoloso, questa volta da calcio d'angolo. Bene nello stacco Parmiggiani, che però non è riuscito ad indirizzare bene la palla, che alla fine si è spenta tra le braccia di Leonardelli.

64' | Primo cambio nel Milan. Fuori Ossola, ammonito. Dentro Perrucci.

60' | Azione splendida del Milan, con Stalmach che da dentro l'area di rigore non è però riuscito a calciare in porta per via di un rimpallo a lui sfavorevole.

58' | Triplo cambio nella Fiorentina. Dentro Balbo, Bertolini e Braschi per Kouadio, Ievoli e Scudeti.

54' | Annullato il gol del 2 a 0 a Gotti per posizione di fuorigioco dopo un rischio enorme della Fiorentina in fase di costruzione dal basso.

52' | Come nel primo tempo, anche in questo secondo il Milan ha iniziato fortissimo. Dopo l'occasione di Bonomi, il Diavolo si è presentato dalle parti di Leonardelli anche con Stalmach, che di testa non è però riuscito ad inquadrare lo specchio della porta.

50' | Occasione colossale per il Milan. Bonomi si è divorato il gol del raddoppio a tu per tu con Leonardelli.

45' | Si riparte al Viola Park

Primo cambio nella Fiorentina. Fuori Rolando Mandragora, dentro Keita. Dal punto di vista tattico non cambia nulla nella Fiorentina.

------

45' | Nessun minuto addizionale. Allo scoccare del primo tempo l'arbitro fischia due volte a manda tutti negli spogliatoi.

40' | Respingendo un calcio di punizione dalla trequarti della Fiorentina, il Milan è ripartito in contropiede con Bonomi, che arrivato al limite dell'area avversario ha optato per la gloria personale lasciando partire una conclusione che non ha però impensierito più di tanto Leonardelli.

39' | Momento della partita dove a prediligere è la confusione, visto che entrambe le squadre stanno sbagliando tanto, soprattutto in fase di costruzione.

34' | Brutto schema su calcio di punizione del Milan, che poteva decisamente sfruttare meglio quest'occasione a proprio favore.

30' | Fiorentina ad un passo dal pareggio con Rolando Mandragora. Il giocatore Viola, da calcio di punizione, ha colpito in pieno il palo della porta difesa da Lapo Nava, che immobile non ha potuto fare altro che vedere la palla attraversare tutta la linea di porta e spegnersi, fortunatamente, sul fondo.

28' | Ennesimo cartellino giallo (giusto) della partita. Ammonito Ossola del Milan, che in maniera vistosa ha trattenuto un avversario involato verso la porta di Lapo Nava.

27' | Negli ultimi minuti la Fiorentina ha mostrato qualche piccolo segnale di reazione, ma troppo poco per impensierire Nava,

21' | Terzo ammonito della partita, il secondo eper il Milan. Giallo per Sala, che preso dalla foga agonista ha stoppato irregolarmente un avversaario all'altezza del cerchio di centrocampo.

20' | Occasione Fiorentina con Rubino, che da posizione defilata ha impensierito la difesa del Milan e Lapo Nava con un diagonale che sembrava essere inizialmente innocuo.

10' | Seconda ammonizione della partita, la prima per la Fiorentina. Giallo mostrato nei confronti dell'esperto Rolando Mandragora, oggi arruolato alla Primavera perché rientrante da un delicato infortunio muscolare.

7' | GOOOOL DEEEEL MILAAAAAAN! A segno il giovane esordiente Edoardo Tartaglia.

3' | Primo ammonito della partita dopo appena tre minuti. Giallo estratto nei confronti del milanista Bakoune, che per fermare l'avanzata di Scuderi ha speso un fallo tattico.

2' | Il primo tiro della partita è del Milan, con Filippo Scotti che dal limite ha cercato di impensierire Leonardelli con un tiro incrociato ma leggibile.

1' | È iniziata al Viola Park. Primo possesso della partita a favore del Milan

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti al Viola Park di Firenze, dove fra pochissimi minuti si chiuderà la nona giornata del campionato Primavera 1 con la sfida fra la Fiorentina ed il Milan di mister Federico Guidi.

PRIMAVERA 1, FIORENTINA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA : Leonardelli, Sadotti, Harder, Ievoli, Rubino, Romani, Trapani, Mandragora, Kouadio, Scuderi, Caprini. A disposizione: Vannucchi, Fei, Gudelevicius, Lamouliatte, Tarantino, Keita, Deli, Braschi, Elia, Balbo, Bertolini. Allenatore: Galloppa

MILAN (4-3-3): Nava, Bakoune, Sala, Dutu, Parmiggiani, Ossola, Bonomi, Comotto, Tartaglia, Stalmach, Scotti. A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Gualdi, Lamorte, Lontani, Perina, Colombo, Albe, Eletu. Allenatore: Guidi.

Arbitro: Sig. Calzavara

Assistenti: Cataneo-Massari