LIVE MN - Primavera, Torino-Milan 1-1: finisce in parità la sfida del Filadelfia

Si è conclusa una partita molto combattuta. I rossoneri hanno trovato la rete nel primo tempo al termine di una grande azione ma complice l'inferiorità numerica si sono fatti raggiungere nel secondo tempo dai padroni di casa. Pareggio nel complesso giusto, con i Granata che nel finale hanno spinto molto per cercare il vantaggio ma la difesa milanista ha retto.

94' - Termina qui la partita, parità al Filadelfia

92' - Continua a spingere anche in questo finale di partita il Torino, Milan che invece prova a rendersi pericoloso con le ripartenze

90' - Concessi 4 minuti di recupero dall'arbitro

84' - Isacco prova la discesa da solista centralmente e calcia dal limite dell'area ma il pallone non risulta pericoloso per Soncin.

81' - Cambio nel Milan, Maldini esce per lasciare spazio ad Haidara

78' - Non cambia il canovaccio del match, il Torino continua a cercare di sfruttare al meglio la superiorità numerica mentre il Milan prova a difendere il pareggio.

73' - Il Milan sta pagando l'inferiorità numerica, il Torino riesce ad attaccare con costanza e ad impensierire la difesa rossonera. I ragazzi di Giunti faticano ad uscire dalla propria metà campo

70' - Il Torino sfiora il gol del vantaggio. Belkheir prova a segnare la doppietta con un gran rasoterra su cui interviene in maniera poco precisa Soncin. La palla rimane vagante in area ma la difesa rossonera riesce a spazzare. Milan in difficoltà

68' - Belkheir regala il pareggio al Torino. Il centravanti granata ha ricevuto la palla nell'area piccola, girando immediatamente verso la porta di Soncin e segnando la rete dell'1-1

68' - GOL DEL TORINO

65' - Doppio cambio nel Torino, escono Ghazoini e De Angelis per Moreo e Isacco

64' - Punizione per il Milan dal limite dell'area. Maldini cerca il tiro a giro verso il primo palo ma la barriera respinge.

62' - Cambio nel Milan, entra Frigerio per Brambilla

61' - Occasione del MIlan su una ripartenza. Bellanova cerca il tiro diagonale sul secondo palo dalla destra ma la palla esce di poco a lato. Preziosa occasione sfumata per il raddoppio

60' - Il Milan prova ora a riorganizzarsi, dopo l'espulsione. I rossoneri cercano di mantenere il possesso palla e difendere il vantaggio maturato nel primo tempo

58' - Cambio nel Milan, esce Capanni ed entra Ruggeri

55' - Secondo cartellino giallo per Negri. Il calciatore del Milan viene così espulso

52' - Punizione dai trenta metri per il Torino. Kone sulla palla. Il dieci granata calcia ma la palla si schianta sulla barriera.

49' - Dagli sviluppi del corner nato dal tiro di Petrungaro, Rauti cerca il tiro ma Merletti si sotituisce a Soncin e toglie la palla dalla linea di porta

48' - Petrungaro impensierisce Soncin. Il granata ha scoccato un gran tiro verso la porta del Milan ma il portiere rossonero mette in corner.

45' - Inizia la seconda frazione di gioco

45' - Si chiude qua il primo tempo, squadre a riposo

45' - Due minuti di recupero concessi dal direttore di gara

42' - Brutto rinvio di Soncin che serve Belkheir ma la difesa rossonera riesce a organizzarsi in tempo e ad arginare il pericolo

41' - Gazoini prova a impensierire Soncin con un tiro dai trenta metri ma il portiere rossonero ferma senza problemi

40' - Non ce la fa Millico, al suo posto entra Belkheir

37' - Gioco fermo, Millico è rimasto a terra per un problema muscolare

35' - Ammonito Martimbianco dalla panchina

32' - Rossoneri in vantaggio al termine di una grandissima azione. Brambilla ha triangolato con Tsadjout, servendo il compagno di squadra posizionato al limite dell'area. Il centravanti ha servito di prima il compagno di squadra che, penetrato in area, ha battuto con un bel tiro al volo Gemello.

32' - GOOOOOL DEL MILAAAAAN

31' - Verticalizzazione di Brescianini che da centrocampo cerca Tsadjout ma Marcos ci mette una pezza di testa. Il Torino torna in possesso di palla

29' - Tiraccio di Kone da fuori area. Il granata ha raccolto un pallone vagante al limite dell'area dopo un corner a favore del Torino, calciando di prima intenzione ma la palla si spegne molto a lato dalla porta difesa da Soncin.

28' - Calcio d'angolo per i rossoneri, battuto da Capanni. Gemello respinge con i pugni

27' - Pericolo per la difesa del Milan. De Angelis dal limite dell'area cerca Rauti al centro con un rasoterra verticale. L'attaccante granata cerca la girata di prima ma Soncin riesce a parare

25' - Bellanova prova un cross dalla trequarti all'indirizzo di Maldini ma il portiere granata Gemello ferma tutto

23' - Azione pericolosa del Torino con Millico che dal limite dell'area serve in verticale Rauti. Djalo ostacola il gioco granata e allontana

20' - Calcio di punizione per il Torino dalla lunga distanza, il cross di Millico verso il centro dell'area non risulta pericoloso per la difesa milanista

19' - Millico prova il destro a giro su punizione, pallone che scivola fuori alla sinistra di Soncin.

17' - Kone, su schema da piazzato, calcia col mancino. Capanni con la mano stoppa il pallone. Giallo e punizione dai 18 metri per il Toro.

15' - Miracolo di Gemello su Daniel Maldini: destro fulmineo del numero 10 milanista che chiama al grande intervento il portiere granata.

11' - Ci prova Capanni col destro da fuori. Pallone lontano dalla porta di Gemello, con i rossoneri che reclamavano una deviazione.

10' - Ancora Milan in proiezione offensiva, Gemello in presa plastica ferma tutto.

8' - Discesa di Bellanova sulla destra e cross in mezzo a cercare il rimorchio di Capanni e Brescianini, pallone messo in angolo.

2' - Break di Brambilla che prova a verticalizzare verso Tsadjout, passaggio fuori misura per la punta milanista.

1' - Discesa sulla sinistra di Negri che crossa di prima in mezzo, torsione di Maldini che viene rimpallata dalla difesa granata che poi perfeziona il disimpegno.

0' - Partiti

Queste le formazioni ufficiali:

Torino (4-3-3): Gemello; Ghazoini, Ferigra, Marcos Lopez, Ambrogio; Kone, Onisa, De Angelis; Petrungaro, Rauti, Millico. A disposizione: Trombini, Sportelli, Enrici, Michelotti, Isacco, Portanova, Murati, Gilli, Belkheir, Moreo, Fasolino, Adopo. Allenatore: Coppitelli

Milan (4-3-1-2): Soncin; Bellanova, Merletti, Djalo, Negri; Sala, Brambilla, Brescianini; Maldini; Capanni, Tsadjout. A disposizione: Guarneri, Abanda Mfomo, Basani, Martimbianco, Ruggeri, Torrasi, Michelis, Frigerio, Mionic, Tonin, Haidara. Allenatore Giunti

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Filadelfia di Torino, dove tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo contro i granata. Restate con noi per non perdere neanche un minuto della diretta scritta della gara!