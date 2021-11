LIVE MN - Youth League, Milan-Porto (0-1): rossoneri ad un passo dall'eliminazione

Dopo i primi quarantacinque minuti terminati a reti bianche, nella seconda metà di gara il match si sblocca con un rigore per il Porto. L'arbitro diventa l'assoluto protagonista di questa gara: al 70' Capone viene buttato a terra da un difensore biancoblu, ma il direttore di gara lascia correre. Nella stessa azione il Porto arriva nell'area di rigore rossonera, Coubis interviene su Monteiro ma prende la sfera; per l'arbitro non è così e fischia il rigore. Con questa sconfitta il Milan, quindi, è ad un passo dall'eliminazione.

95' Finisce qui! Vince il Porto 1-0, rossoneri ad un passo dall'eliminazione.

90' Cinque minuti di recupero.

87' - Cambioo nel Milan: dentro Incorvaia e El Hilali, fuori Traore e Kerekz.

82' - Colpo di testa di Bras: Desplanches blocca.

76' - Destro di Gala che termina fuori di pochissimo.

75' - Doppio cambio nel Milan: dentro Roback e Nasti, fuori Capone e Rossi.

72' - Gol del Porto! Meireles realizza la rete del vantaggio dagli undici metri.

71' - Ammonito Coubis.

71' - Incredibile al Vismara! L'arbitro nega un rigore netto al Milan e, sulla ripartenza, regala un penalty al Porto. L'intervento di Coubis è chiaramente sul pallone!

70' - Altra occasione per i rossoneri! Gala, sul fondo, trova Traore in mezzo all'area di rigore. La conclusione, però, termina alta.

68' - Occasione Milan! Capone ruba palla sulla trequarti avversaria, mette un bel pallone in mezzo ma Rossi è in ritardo e non ci arriva.

66' - Corner per il Milan: sponda di Rossi, ma la palla termina sul fondo.

64' - Porto in avanti con una punizione pericola, ma Desplanches fa suo il pallone.

58' - Cambio nel Milan: fuori Bosisio, dentro Bozzolan.

55' - Ammonito Nsiala.

52' - Azione personale di Traoré, che punta tre avversari, poi vince un rimpallo e va al tiro dentro l'area trovando la risposta di Cardoso.

49' - Risponde il Milan con Kerkez, che con il mancino dalla lunghissima distanza non centra la porta difesa da Cardoso.

46' - Prima occasione del secondo tempo per il Porto, che va ancora al tiro dalla distanza con Folha. La sua conclusione però finisce alta sopra la traversa.

45' - Inizia la ripresa!

Finisce zero a zero il primo tempo fra Milan e Porto. Gara bloccata e priva di grandi emozioni, condizionata anche delle condizioni pesanti del terreno di gioco del Vismara.

45' - Assegnati tre minuti di recupero.

41' - Abreu tira dalla distanza, trovando la deviazione di un giocatore del Milan e poi la presa sicura di Desplanches.

38' - Tentativo di conclusione per il Porto dal limite, sventato dalla chiusa della difesa rossonera.

37' - Prova ad avanzare in area di rigore Machedo, chiuso molto bene dall'intervento di Eletu.

31' - Kerkez gioca su Capone, che dopo una serie di finte non riesce a concretizzare commettendo anche fallo su Folha. Giallo per il centrocampista rossonero.

29' - Incursione di Cubis sulla destra che guadagna un buon calcio di punizione.

27' - Porto che sfrutta il primo corner della sua partita e che va al tiro dalla lunga distanza con Folha. Riesce a bloccare senza problemi Desplanches.

24' - Contatto fra Eletu e Sousa sanzionato dal direttore di gara. Calcio di punizione per il Porto mentre rimane a terra il centrocampista portoghese.

21' - Calcio di punizione affidato a Capone, che crossa in area di rigore ma trova la deviazione della difesa portoghese.

19' - Capone riceve da Traoré e calcia da posizione defilata, non trovando però la porta difesa da Cardoso.

16' - Fallo su Traoré da parte di Candé. Fischio del direttore di gara che ammonisce il giocatore del Porto.

14' - Gioco fermo al Vismara, rimane a terra dopo uno scontro di gioco Capone.

12' - Ci prova il Porto con Candé, che calcia da dentro l'area di rigore ma non trova lo specchio della porta.

6' - Iniziativa personale di Capone che guadagna il primo corner della partita per il Milan.

4' - Capone va in profondità da Rossi, che non riesce ad agganciare in area di rigore.

1' - Partiti! Inizia Milan-Porto!

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): Desplanches; Kerkez, Nsiala, Bosisio, Coubis; Capone, Gala, Eletu, Robotti; Traoré, Rossi

PORTO (4-3-3): Cardoso; Pinheiro, Bras, Vinhas, Macedo; Sousa, Folha, Abreu; Candé, Meireles, Monteiro

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Porto, gara valida per la quarta giornata di Youth League. Al centro sportivo Vismara i giovani rossoneri di Federico Giunti, ultimi nel gruppo B con un solo punto conquistato, ospitano la capolista con l'obiettivo di mantenere aperti i giochi per la qualificazione ai play-off.