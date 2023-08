Milan, il vice Theo ce l'hai già in casa: conosciamo meglio Davide Bartesaghi

Fisico ben piazzato, piede educato e grande concentrazione: già lo scorso anno, Pioli aveva chiamato Bartesaghi (ancora sedicenne) nel ritiro a Milanello. Dopo una buona stagione disputata sotto la guida di mister Abate, indossando la maglia della Primavera, potrebbe essere finalmente arrivato il tanto atteso salto di qualità. Un anno dopo la prima convocazione al ritiro, la storia si è ripetuta, ma questa volta l'epilogo potrebbe essere sostanzialmente diverso. Bartesaghi ha convinto Pioli durante questo pre-stagione, scalando le gerarchie al punto da poter essere confermato tra i rossoneri come un jolly difensivo.

Nell'ultima amichevole contro il Novara, Pioli ha schierato il giovane classe 2005 come centrale di difesa, preferendolo a Caldara, ai margini del progetto ma comunque più esperto e pronto come difensore centrale. Dopo l'addio del duo Maldini-Massara, i rossoneri hanno effettuato diversi cambiamenti nei giocatori, con il neo direttore sportivo Furlani che ha dato inizio a una vera e propria rivoluzione a centrocampo e in attacco. Tuttavia, nel reparto difensivo la soluzione potrebbe trovarsi "in casa", affiancando al già affermato Theo Hernandez il giovane Bartesaghi, il quale potrebbe dare respiro al francese e crescere al suo fianco.

Pioli sta riflettendo sulla situazione, mentre il ragazzo continua a convincere: l'opportunità è di quelle importanti, e siamo certi che Davide l'abbia ben compresa, come dimostrato dall'impegno e dalla qualità mostrati finora.