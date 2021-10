Milan Primavera, arriva la prima vittoria stagionale: Capone e Roback stendono il Lecce

Dopo tre sconfitte e due pareggi nelle cinque giornate, il Milan Primavera ha ottenuto il primo successo in campionato. Nella sfida giocata contro il Lecce i ragazzi allenati da Giunti, dopo aver subito lo svantaggio ad opera di Hasic, si sono imposti per 2-1 grazie a Capone e Roback. I rossoneri, che hanno raggiunto quota 5 in classifica, mercoledì prossimo torneranno già in campo al Vismara per ospitare il Brescia.