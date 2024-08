Milan Primavera, questa sera il debutto al "Vismara": orari e dove vedere la gara

Dopo l'importante vittoria all'esordio contro l'Udinese, il Milan Primavera di Federico Guidi torna oggi in campo per la seconda giornata del campionato di Primavera 1 contro il Torino di Felice Tulifano.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con l'intento di dare continuità all'ottimo inizio di stagione. In totale Milan e Torino si sono affrontante nel campionato Primavera in ben 13 occasioni (dal 2017), con il bilancio delle vittorie che è in perfetto equilibrio, cinque per parte. I pareggi, invece, sono 3, due dei quali arrivati nella scorsa stagione.

Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18.30 al centro sportivo di Vismara, con la partita che sarà possibile seguirla sia su Sportitalia che tramite la live testuale di MilanNews.it.