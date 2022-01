Dopo una lunga sosta dovuta ai tanti positivi al Covid-19, il Milan di mister Giunti è pronto a tornare in campo. Questo sabato, alle ore 15, i rossoneri sfideranno l'Empoli: il match, valido per la quattordicesima giornata di Primavera 1, si giocherà al centro sportivo Vismara e sarà visibile in diretta su Sportitalia.