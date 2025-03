Milan Primavera-Sampdoria, le formazioni ufficiali: tridente con Liberali, Sia e Perrucci

Il campionato Primavera 1 è arrivato alla 12esima giornata di ritorno che verrà chiusa tra pochi minuti alle ore 18 con la partita tra Milan Primavera e Sampdoria, che si disputa al Puma House of Football. Per i rossoneri c'è l'opportunità di avvicinarsi alla Juventus ma soprattutto di tenere a debita distanza il Verona che insidia il sesto posto dei rossoneri, l'ultimo utile per i playoff di fine stagione. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Colzani; Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni; Hodzic, Sala, Comotto; Liberali, Perrucci, Sia. A disp.: Pittarella, Nissen, Mancioppi, Ibrahimovic, Parmiggiani, Di Siena, Ossola, Perera, Bonomi, Asanji, Scotti. All. Guidi

SAMPDORIA (4-3-3): Krastev; Paganotti, Malanca, Dimitrov, Nhaga; Rossello, Patrignani, Papasergio; Ivkovic, Ntanda, Bacic. A disp.: Scardigno, D'Amore, Ovalle, Casalino, Giolfo, Forte, Gomes Scarpino, Paratici, Murati. All. Lupi