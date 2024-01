Milan Primavera, tutti gli impegni di febbraio della squadra di Abate

vedi letture

Febbraio è alle porte anche per il Milan Primavera. La squadra allenata da Ignazio Abate occupa attualmente la quinta posizione in campionato ma la classifica è molto corta, tanto che l'Inter capolista dista solamente sei punti. Nei prossimi 30 giorni circa, i rossoneri avranno tanti impegni molto importanti per il campionato. Di seguito il calendario del Milan primavera per il prossimo mese:

Cagliari-Milan (03/02, 11.00)

Milan-Sassuolo (10/02, 13.00)

Genoa-Milan (17/02, 11.00)

Milan-Inter (24/02, 13.00)