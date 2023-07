MN - Comincia la stagione della Primavera. I convocati: c'è Camarda con Liberali, presenti anche Zeroli, Cuenca e Raveyre

Comincia oggi la stagione 2023-2024 del Milan Primavera con il primo giorno di raduno a Milanello.

Questi i convocati a disposizione di mister Ignazio Abate, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it: Bakoune, Bartesaghi, Bartoccioni, Bonomi, Camarda, Chiesurin, Colzani, Cuenca, Eletu, Grilli, Incorvaia, Liberali, Longhi, Magni, Malaspina, Mancioppi, Martinazza, Nsiala, Paloschi, Parmiggiani, Perrucci, Raveyre, Sala Emanuele, Scotti, Sia, Siman, Simic, Stalmach, Tavernaro, Tezzele, Torriani, Zeroli.

Abate valuterà tutti i ragazzi nel corso di questa preparazione e, come sempre succede, sceglierà in seguito chi andrà a comporre la rosa definitiva per la stagione 2023/2024 del Milan Primavera.

I ragazzi che, in questi giorni, sono stati aggregati alla prima squadra (Cuenca, Simic, Nsiala, Zeroli, Bartesaghi) non sono presenti al raduno di oggi perché impegnati con gli allenamenti di Pioli.

LA FORZA DEL PROGETTO

Al di là dei nomi e delle stelline presenti tra i convocati - dal bomber del 2008 Camarda al 2007 Liberali, passando per chi ha giò avuto qualche esperienza in allenamento con la Prima Squadra come Cuenca (2005), Simic (2005), Zeroli (2005) e il nuovo acquisto portiere Raveyre (2005) - il primo giorno del raduno della Primavera è occasione per notare - e sottolineare - tutta la bontà del progetto del settore giovanile del Milan, ormai da diversi anni focalizzato nella crescita dei ragazzi italiani e stranieri, arrivati in rossonero grazie al potente lavoro di scouting dell'area sportiva e indirizzati, sin dalle categorie anagragicamente più piccole, ai valori etici e sportivi del Club rossonero.

Nella passata stagione, il Milan Primavera ha raggiunto una posizione di classifica tranquilla in campionato e, per la prima volta nella sua storia, le Final Four di Youth League, a conferma di quanto di buono si stia costruendo alle spalle della Prima Squadra di mister Pioli.

di Antonello Gioia