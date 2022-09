Pagelle Primavera: l'unico a salvarsi è Bozzolan. Coubis nervoso, davanti poca cattiveria

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nava 5,5: Non dà mai la sensazione di sicurezza al reparto. Può pochissimo sul gol subito.

Bakoune 5: Si fa saltare troppo facilmente da Di Stefano sul gol e si vede poco in avanti.

Coubis 5: Da una sua folata offesiva nasce il gol viola, ma lì l'errore è di Gala più che suo. Comunque, sempre troppo nervoso nel finale quando, da capitano, dovrebbe guidare i compagni in lucidità. Poco attento anche negli 1vs1.



Paloschi 5: Come gran parte della difesa, si perde Toci in occasione del gol viola. Prestazione macchiata.

Bozzolan 6,5: Il migliore del Milan. Tiene Capasso spesso e volentieri nell'1vs1 e non era semplice. Terzino interessante.

Eletu 5,5: Spesso è dove deve essere, ma in qualità manca. Due tiri nel finale che è difficile definire tali.

Foglio 5.5: Non si vede troppo in costruzione.

Zeroli 5: Perde Toci in occasione del vantaggio viola assieme ai compagni e, se vogliamo, non è abbastanza cattivo in zona gol per mettere dentro la bella palla di El Hilali. Comunque, profilo interessante.

Omoregbe 5: Dopo un primo tempo incoraggiante, si perde: nella ripresa non la vede mai.

El Hilali 5,5: L'unico che prova a far qualcosa davanti, senza però impensierire mai Martinelli. Mezzo voto in più per il coraggio.

Gala 5: L'esterno non è il suo ruolo e si vede.

Simic 6: Entra e va ad un passo dal gol. Peccato...

Traoré 5: Da lui ci si può aspettare certamente di più. E invece... Abulico nella ripresa; si vede solo quando, davanti al portiere, si vede recuperare il pallone dal già saltato Kuyade.