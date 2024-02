Pagelle Primavera - Zeroli è l'uomo della Youth League. Raveyre monumentale

Raveyre - 7

Presatazione monumentale. In avvio di partita è bravissimo a rispondere presente per tre volte ai tentativi portoghesi. Nel corso della gara si conferma con un altro paio di interventi davvero di ottimo livello, soprattutto nel finale con un'uscita perfetta poi resa vana dal pareggio di Furtado. Gestisce bene anche il pallone con i piedi. Lodevole la sua partecipazione vocale con il resto della squadra, come un buon portiere deve saper fare. Non può nulla sui due gol. Decisivo nella lotteria dei rigori: ipnotizza Kelvin e Dinis Rodrigues.

Magni - 5.5

Non ha dei clienti facili sulla sua fascia. I portoghesi sono rapidi e veloci: nonostante il campo pesante lui soffre un po' e per questo è anche meno presente in fase offensiva in supporto a Scotti. Non smette main di correre

Simic - 6.5

Quando c'è lui in difesa si vede eccome. Non tira mai indietro la gamba nei contrasti nei quali è praticamente sempre puntuale. Fondamentale anche nella gestione del pallone dal basso. Non si tira indietro davanti a qualche sortita offensiva di potenza e tecnica, come accade nel primo tempo. Sicuro dal dischetto.

Nsiala - 5

Inizialmente regge bene l'urto di un attacco avversario molto veloce e che riparte con rapidità: forma una coppia rodata con Simic. Sanguinoso la mancata lettura sul secondo gol del Braga quando viene anticipato da Furtado...

Jimenez - 6

Il suo talento si vede ma esce fuori solo a lampi: si produce in diverse scorribande che ricordano alla lontana - e con le dovute proporzioni - quelle di Theo. Peccato che le scelte decisive non siano sempre le più giuste: è il salto di qualità che deve fare. Non perfetto il posizionamento sul gol portoghese

dal 67' Bartesaghi - 6.5

Entra e rifinisce. L'ingresso arriva subito dopo il gol del pareggio del Braga e il terzino ci mette un attimo a essere decisivo: sovrapposizione puntuale e assist per l'inserimento di Zeroli. Affronta il tarantolato Furtado con coraggio e serenità. Preciso dagli undici metri

Stalmach - 6

Solita prestazione di sostanza, anche se un po' oscura, in mezzo al campo che, però, viene interrotta poco dopo la mezz'ora a causa di un colpo subito in un contrasto di gioco. Sostituito da Malaspina

dal 35' Malaspina - 6

Entra in campo a freddo ma la sensazione è che lui sia sempre pronto per entrare in campo e mettere dentro gamba, cuore e testa. Lo fa anche quest'oggi con ottimo carattere e diligenza tattica. L'errore dal dischetto non macchia la sua partita di sostanza.

Victor - 6

Il ruolo di equilibratore della squadra gli riesce alla perfezione. Sempre costante in fase di interdizione ma molto attivo anche in fase di creazione del gioco. Non è un caso che il gol nasca da una sua apertura panoramica per Scotti che poi confeziona per Sia. Nella ripresa scompare un po troppo dal campo e viene sostituito

dal 67' Sala - 6

Entra in campo tra il pareggio portoghese e l'immediato nuovo vantaggio rossonero: cerca di portare un po' di ordine in mezzo al campo e soffre insieme alla squadra a difesa del risultato

Zeroli - 7

Oggi il capitano, tornato titolare, ha forse sofferto l'eccessiva fisicità della partita nel primo tempo dopo che non giocava a questi ritmi da qualche settimana. Ma nel momento più complicato, dopo il pareggio del Braga, è lui a suonare la carica: apertura panoramica per Sia e inserimento rabbioso in attesa del cross che arriva, puntuale, dai piedi di Bartesaghi. Calcia lui il rigore decisivo con rabbia e voglia di quarti di finale. Sempre decisivo in Youth League

Scotti - 7

Sulla destra i portoghesi non lo prendono praticamente mai, se non con le maniere cattive. Ha il pregio di puntare sempre l'uomo e di riuscire a saltarlo con una continuità invidiabile. Il doppio passo che regala al pubblico del Puma House per liberarsi e andare a fare l'assist per Sia, è un numero d'alta scuola. Nel secondo tempo viene trovato meno

dal 67' Parmiggiani - 6

Il suo ingresso permette al Milan di rimettersi a tre: subito i rossoneri passano di nuovo in vantaggio e si ritrova a reggere l'urto degli attacchi portoghese insieme a Nsiala e Simic. Lo fa senza commettere sbavature

Camarda - 6

Come spesso accade non gli arrivano troppi palloni giocabili, oggi più che mai stretto in una morsa molto stretta. Eppure con quei pochi che tocca riesce sempre a fare la cosa giusta come smarcare un compagno o guadagnarsi un fallo.

dall'88 Simmelhack - sv

Sia - 7

Il rigore sbagliato - da lui conquistato con un'azione molto bella - poteva tagliargli le gambe dopo dieci minuti. E invece non si fa scappare la seconda opportunità: facendosi trovare nel posto giusto sull'assist di Sia. Nella ripresa è sempre pericoloso nelle ripartenze ed entra nel gol del 2-1 momentaneo. L'errore del primo tempo non si fa sentire neanche nella lotteria dei rigori: è bravissimo e spiazza Carvalho con freddezza.