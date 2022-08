MilanNews.it

Secondo impegno stagionale e primo in trasferta per la Primavera di Ignazio Abate che, dopo aver perso all'esordio con il Frosinone, oggi alle 18 gioca a Genova contro la Sampdoria, ed è chiamata al riscatto. Come di consueto a partire dalle 17.55 potrete seguire la live testuale del match sul sito di MilanNews.it.