Primavera, alle 15 la sfida contro la Cremonese: le formazioni ufficiali

La Primavera del Milan torna in campo oggi pomeriggio alle 15 al PUMA House of Football di Milano contro la Cremonese per la sfida valida per la 7^ giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN: Mastrantonio, Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera, Sala, Comotto, Stalmach, Siman, Scotti, BonomI. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Gualdi, Lamorte, Lontani, Ossola, Colombo, Albè, Victor. All.: Guidi.

CREMONESE: Malovec, Duca, Prnd, Nahrudnyy, Lottici Tessadri, Rangnoli Galli, Gabbiani, Lordkipanidze, Triacca, Spaggiari, Bassi. A disp.: Sayaih, Faye, Marino, Achi, Cantaboni, Pavesi, Zilio, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo Beata. All.: Pavesi.