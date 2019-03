Primavera, i numeri di Daniel Maldini in questo campionato

Dopo una prima parte di stagione molto complicata, il Milan, guidato ora da Federico Giunti, si è rialzato e lo ha fatto anche grazie all'ottimo rendimento di Daniel Maldini: finora, il giovane attaccante rossonero, in 19 presenze in campionato, ha giocato 1057 minuti, ha segnato sette reti (tutte dal 10 dicembre 2018 in poi) e ha regalato anche un assist.