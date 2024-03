Primavera, il Milan tornerà in campo a Pasquetta: big match contro la Juve

vedi letture

Il Milan Primavera entra nella fase finale della sua stagione. Un mese e mezzo circa che si preannunciano di cruciale importanza per gli uomini di Abate. Il 19 aprile si gioca contro il Porto a Nyon la semifinale di Youth League, con l'obiettivo di raggiungere la finale che l'anno scorso era sfuggita proprio al penultimo atto. Eventualmente si giocherà lunedì 22, sempre a Nyon, contro la vincente di Olympiacos-Nantes. Poi c'è il campionato, con i rossoneri che attualmente occupano la settima posizione in classifica, appena fuori dalla zona playoff. La graduatoria però è cortissima e il Milan ha otto gare a disposizione per recuperare tre punti su Torino e Sassuolo sesti, e fare anche di meglio.

Si comincerà dal lunedì di Pasquetta, il 1° aprile. La squadra allenata da Ignazio Abate è attesa dalla difficile trasferta a Torino contro la Juventus: la gara è in programma alle ore 11. I bianconeri hanno otto punti in meno dei rossoneri in classifica ma rimangono pur sempre una squadra ostica e complicata da affrontare. Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1:

Inter 51

Roma 47

Atalanta 46

Lazio 44

Sassuolo 43

Torino 43

-----

Milan 40

Hellas Verona 37

Cagliari 36

Genoa 35

Empoli 35

Fiorentina 33

Juventus 32

Lecce 28

-----

Sampdoria 25

Monza 23

-----

Frosinone 20

Bologna 20