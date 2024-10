Primavera in campo alle 18 contro la Fiorentina: ancora out Ibrahimovic

Oggi alle 18, la Primavera del Milan torna in campo al Viola Park contro la Fiorentina nella sfida valida per la 9^ giornata di campionato. Una gara non semplice per i rossoneri di mister Guidi che se la vedranno contro la capolista della classifica. Ancora assente Maximilian Ibrahimovic, che è alle prese con un problema all'anca, mentre dall'impegno con il Milan Futuro sono già rientrati Scotti, Bonomi, Dutu e Nava. La primavera di Guidi, che è reduce dal pareggio in Youth League contro il Club Brugge e che in campionato ha schierato sempre formazioni sotto età rispetto agli avversari, vuole continuare quel processo di crescita finalizzato a portare più calciatori possibili in Under 23 e in Prima squadra.

Questi i risultati della 9^ giornata del campionato Primavera 1:

Cesena-Monza 2-2

Lazio-Sampdoria 3-1

Cremonese-Lecce 2-2

Juventus-Roma 1-0

Genoa-Cagliari 1-2

Bologna-Udinese 3-2

Inter-Empoli 3-1

Sassuolo-Torino 3-2

Verona-Atalanta 2-2

Fiorentina-Milan (oggi alle 18)

di Antonio Vitiello