Primavera, inaugurato ufficialmente il "PUMA House of Football - Centro P. Vismara"

È stato ufficialmente inaugurato mercoledì 12 ottobre il "PUMA House of Football - Centro P. Vismara", casa della Prima Squadra femminile e dell'intero Settore Giovanile rossonero, oggetto nei mesi scorsi di un visibile restyling. Presente una delegazione di PUMA che ha fatto un tour completo negli spazi rinnovati e abbelliti con nuove vesti grafiche. L'inaugurazione è stata l'occasione perfetta per aprire la stagione 2022-2023 degli eventi con gli sponsor rossoneri.

I partner di AC Milan si sono ritrovati per un momento di condivisione e incontro nel Centro di via dei Missaglia. I partecipanti si sono sfidati in un mini torneo di calcio sui campi dove si allenano i talenti del futuro, le calciatrici della Serie A femminile, e dove sono cresciuti il capitano della Prima Squadra maschile Davide Calabria, oltre a Matteo Gabbia, Tommaso Pobega e tanti altri.

Lo sport ha la capacità di rendere universale una passione comune e unire molteplici mondi all'apparenza lontani, ma capaci di veicolare valori per AC Milan imprescindibili quali eccellenza, eleganza, innovazione, inclusione e rispetto.

In particolare, grazie a PUMA il Centro è diventato più funzionale e nel corso dei mesi saranno attivati alcuni progetti dedicati alla crescita del talento sportivo. Attualmente il PUMA House of Football vanta 7 campi di cui tre regolamentari, due di calcio 7 e due di calcio a 11 per le categorie regionali. Non manca una palazzina al cui interno si trovano gli uffici, l'area video, l'area medica e fisioterapica, oltre a una palestra completamente rinnovata grazie anche all'intervento di Technogym, Senec e Clivet.