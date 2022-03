Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce

MilanNews.it

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Lecce per il match valido per la 6^ giornata di ritorno del campionato Primavera in programma oggi alle 14:

MILAN: Desplanches, Coubis, Capone, Bosisio, Tolomello, Omoregbe, STanga, Gala, Eletu, Roback, Bozzolan. A disp.: Bertoccioni, Pseftis, Obaretin, Nsiala, El Hilali, Borges, Foglio, Bjorklund, Rossi, Piantedosi. All.: Giunti.

LECCE: Samooja, Russo, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Been Wessel, Pascalau, Macri, Daka, Berisha. A disp.: Dima, Haakmat, Johannsson, Burnete, Dreier, Carrozzo, Mommo, Trezza, Scialanga, Oltremarini. All.: Grieco.