Primavera, Milan-Empoli 4-1: il tabellino del match

Riprende nel migliore dei modi la stagione del Milan Primavera, che nell'anticipo della 4ª giornata supera l'Empoli per 4-1 al PUMA House of Football. Una partita condotta in modo autorevole dai rossoneri, in triplo vantaggio già dopo i primi 45' - reti di Scotti, Ibrahimović e Stalmach - e capaci di non farsi condizionare dal tentativo ospite di riaprire la contesa, visto che dopo il gol di Popov è arrivata la doppietta di Scotti, alle prime marcature stagionali. Saliamo quindi a quota 9 punti in classifica, confermando l'ottimo inizio di stagione.

Dopo un quarto d'ora iniziale di studio, i ragazzi di Mister Guidi hanno preso il controllo delle operazioni trovando due gol nei 15' centrali del primo tempo, concretizzando occasioni generate sia dalla manovra di gioco che dalle capacità individuali. Oltre alle conferme, da sottolineare anche tre esordi stagionali, quelli assoluti per Lontani tra i pali e Gualdi (subentrato nel finale), dal primo minuto per Grilli a sinistra. Tre punti che ci avvicinano al meglio all'esordio stagionale in Youth League: martedì 17 affronteremo il Liverpool.

LA CRONACA

Tanto possesso rossonero in avvio, la prima occasione è al 7' con il cross basso di Bakoune per Stalmach, la cui conclusione in area piccola è deviata in corner. Altra chance per Bakoune al 17', appoggio da pochi passi che sfiora lo specchio. È solo il preludio al vantaggio, che arriva un minuto dopo grazie a Scotti: stop, dribbling a rientrare e rasoterra che non lascia scampo a Versari. Provano a rispondere gli ospiti, con Longoni che ha un grande riflesso nel dire di no a Popov al 24'. Il Milan gioca bene e raddoppia al 29': recupero in fase offensiva di Stalmach, la palla finisce sui piedi di Ibrahimović che va a segno di sinistro dal limite. Non è finito qui il primo tempo rossonero: al 40' il 3-0 di Stalmach, che si fa largo in area e conclude da posizione ravvicinata.

Si riparte con tre cambi nell'Empoli, ma l'iniziativa è sempre dei ragazzi di Mister Guidi: al 52' Versari deve metterci i pugni per dire di no a Șiman. I toscani provano a riaprirla con il gol di Popov al 54', ma all'immediata ripresa delle operazioni c'è la traversa colpita dal limite da Șiman. Torniamo avanti di tre reti al 62', con l'appoggio da pochi passi di Scotti dopo che Versari aveva respinto il colpo di testa di Bakoune. Ancora Scotti sfiora il tris al 68', con un rasoterra destro al termine di un'azione prolungata dei rossoneri. I ritmi calano ma non rinunciamo ad attaccare, all'83' ci prova Ibrahimović che però non centra la porta con il suo destro a giro. Nel finale l'Empoli resta in dieci per il secondo giallo a Majdandžić, ma il risultato non cambia: finisce 4-1 per noi!

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 4-1

MILAN (4-2-3-1): Longoni; Bakoune, Nissen, Duțu, Grilli; Perin (21'st Mancioppi), Sala (34'st Perrucci); Șiman (20'st Ossola), Stalmach (41'st Gualdi), Scotti; Ibrahimović. A disp.: Colzani; Colombo, Frugnoli, Paloschi, Parmiggiani; Tezzele; Lamorte. All.: Guidi.

EMPOLI (3-4-2-1): Versari; Moray, Tosto, Rugani (1'st Fălcușan); El Biache (1'st Matteazzi, 26'st Bacciardi), Bacci (1'st Lauricella), Huqi, Majdandžić; Orlandi, Cesari (33'st Brayan); Popov. A disp.: Fuscaldo; Pauliuc; Olivieri, Trdan; Akpa-Chukwu, Monaco. All.: Birindelli.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Gol: 18' e 17'st Scotti (M), 29' Ibrahimović (M), 40' Stalmach (M), 9'st Popov (E).

Ammoniti: 25' Sala (M), 43' Bacci (E), 4'st Majdandžić (E), 20'st Perin (M), 47'st Huqi (E).

Espulso: 43'st Majdandžić (E) per doppia ammonizione.