Primavera, Milan-Genoa si giocherà sabato 17 maggio alle 13.00

vedi letture

La 38ª giornata del campionato di Primavera1, Milan-Genoa, si giocherà sabato 17 maggio alle 13.00, al PUMA House of Football. È l'ultima occasione per raggiungere i PlayOff per i rossoneri.

La squadra rossonera però non è padrona del suo destino e, in caso di vittoria, dovrà sperare in un risultato negativo del Verona per superarli in classifica e agguantare così l'ultimo posto valido.