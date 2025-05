Primavera, passo falso sanguinoso: ci si gioca i playoff all'ultima

Il Milan Primavera ha commesso un passo falso sanguinoso. Nella partita di ieri mattina in casa del Torino, i rossoneri non hanno sfruttato il pareggio a reti bianche dell'Hellas Verona contro la Juventus e hanno perso in rimonta in casa del Torino 2-1. Una vittoria avrebbe proiettato la squadra di mister Guidi al sesto posto con un punto di vantaggio sugli scaligeri che, invece, conservano ancora l'ultimo posto utile per la postseason.

Settimana prossima si giocherà l'ultima giornata e si deciderà tutto: in ballo oltre a rossoneri e giallobù c'è anche il Cagliari che ha gli stessi punti del Diavolo ma peggior differenza reti. Il Milan ospiterà il Genoa, l'Hellas sarà impegnato a Monza e i sardi sfideranno l'Udinese ultima in classifica in casa. I rossoneri hanno bisogno di vincere e sperare in buone notizie dalla Brianza.

CLASSIFICA DOPO 37 GIORNATE

Roma 80

Inter 71

Sassuolo 69

Fiorentina 66

Juventus 63

Hellas Verona 60

Milan 58

Cagliari 58

Lazio 55

Torino 52

Genoa 51

Cesena 50

Lecce 49

Cremonese 47

Atalanta 46

Monza 45

Bologna 39

Empoli 34

Sampdoria 23

Udinese 14