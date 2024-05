Primavera, per andare ai Playoff al Milan basterà anche un pari domenica contro il Torino: la situazione

Con la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Frosinone, arrivata grazie alle reti di Bonomi e Scotti, la Primavera del Milan ha sfruttato il ko del Torino contro il Bologna ed è salita al sesto posto in classifica, l'ultimo che permette di qualificarsi ai Playoff scudetto. E domenica alle 11 è in programma proprio lo scontro diretto tra i rossoneri e i granata (si giocherà a Torino): alla squadra di Abate basterà un pareggio per strappare il pass per la fase finale del campionato Primavera 1.

La fase finale del campionato Primavera 1 è in programma a fine maggio. Le prime due classificate della prima fase, cioè Inter e Roma, sono già qualificate alla seminali, mentre le altre quattro formazioni si affronteranno tra di loro: la 4^ classificata contro la 5^ e la 3^ contro la 6^. In caso di parità al termine di ogni singola gara del 1° turno, si qualifica alla semifinale la squadra meglio classificata al termine della prima fase (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari e l’esecuzione dei calci di rigore). Tutte le partite della fase finale si giocheranno a Bagno a Ripoli allo "Stadio Curva Fiesole" del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park.

Questo il programma:

Gara 1 del Primo Turno (4ª classificata vs 5ª classificata) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (3ª classificata vs 6ª classificata) – sabato 25 maggio 2024

Semifinale A (1ª classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024

Semifinale B (2ª classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024