Primavera, sabato l'ultima giornata: è tempo di bilanci

Fonte: acmilan.com

L'ultimo impegno dell'anno è alle porte (sabato alle 13.00 in casa contro il Sassuolo) e per la Primavera rossonera arriva il tempo dei primi bilanci stagionali. La salvezza in campionato è arrivata con due partite di anticipo al termine di una fase estremamente positiva per la squadra guidata da Ignazio Abate, all'esordio in panchina in questa categoria.

Sei risultati utili consecutivi, 4 vittorie e 2 pareggi, hanno spinto l'U19 rossonera lontana dalla zona calda proprio nel momento più delicato. Il gruppo rossonero, reduce dall'eliminazione in Semifinale alle Final Four di Youth League, ha trovato la forza e la maturità per reagire nel modo migliore a un evento negativo.

"Saranno partite difficili e noi dobbiamo salvarci assolutamente", diceva proprio Abate a margine della Semifinale persa a Ginevra con l'Hajduk Spalato. Nonostante un calendario tutt'altro che facile (Lecce, Atalanta, Napoli, Inter, Verona e Juventus), il compito è stato portato a termine prima del tempo.

L'ultima sconfitta con la Juventus, pesante più nelle proporzioni che nei meriti, non scalfisce il gran lavoro delle ultime settimane e di tutto l'anno. Questa stagione si porterà con se il ricordo di un gruppo molto giovane per la media della categoria, che si è ben comportato tra due competizioni di alto livello come il campionato e la Youth League. E che è pronto per lottare per altri grandi traguardi nella prossima stagione.