Primavera, Sassuolo-Milan 1-1: esordio agrodolce per i rossoneri

Esordio agrodolce per la Primavera in campionato. Alla prima giornata, in trasferta, il Milan può e deve recriminare per il pareggio maturato a Sassuolo. L'1-1allo stadio Ricci lascia l'amaro in bocca perché i rossoneri sono stati in vantaggio per quasi tutta la partita, subendo il pari nelle battute finali. Non è bastato il gol di Roback in apertura, a ridosso del recupero Paz ha tolto la possibilità di conquistare i tre punti. Sarebbe stato importante iniziare con una vittoria, invece rimane il rammarico di un'occasione sprecata; ma la stagione è solo all'alba, servirà tempo per crescere e ci sarà modo di migliorare.

L'errore pagato a caro prezzo è stato lasciare aperta una gara che si poteva mettere in sicurezza con il raddoppio, solo accarezzato, difendendo con troppa leggerezza l'episodio del pareggio. La prestazione della nuova squadra di Giunti lascia comunque ben sperare, di sostanza e caparbietà; da segnalare anche un rigore parato da Pseftis in avvio di ripresa. Ora si aprirà la sosta per le Nazionali, la Primavera 1 ricomincerà nel weekend dell'11-12 settembre ancora in trasferta contro il Torino.