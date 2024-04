Simic: "So che domani faremo una bellissima partita, spero di vincere il trofeo. Prima squadra o Primavera? Poco conta, gioco per il Milan"

Alla vigilia della storica finale di Youth League contro l'Olympiacos, il difensore del Milan Primavera Jan-Carlo Simic, spesso chiamato in prima squadra da Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue sensazioni, dichairazioni.

"E' una bellissima cosa, per il secondo anno di fila siamo arrivati in semifinale. L'anno scorso in semifinale non è andata come ce l'aspettavamo, però quest'anno siamo andati in finale. Sono molto contento, però c'è ancora una partita da giocare, però so che faremo una bellissima partita e spero che potremo vincere quel trofeo".

Sul discorso motivazionel fatto ai compagni prima di Porto-Milan: "Kevin (Zeroli ndr) ha parlato negli spogliatoi prima della partita. Io volevo dire qualcosa però nello spogliatoio deve parlare il mister, il capitano, e quando siamo saliti in campo, quando c'era tutta la squadra e la panchina, me lo sentivo, nel mio cuore, volevo dire quello che pensavo, non per caricare la squadra però più per tranquillizzarla e motivarla anche un po'. Volevo però più dire quello che pensavo, quello che era nel mio cuore, e sono orgoglioso di questo gruppo, di questa squadra. E' quello che veramente penso, per questo volevo dire queste parole prima della partita".

Primavera o prima squadra, poco cambia. Quello che conta è il Milan: "Penso che se giochi al Milan giochi al Milan. Non deve essere 'Io sono in prima squadra', 'Sono in Primavera', faccio il fenomeno perché ho fatto qualche partita in prima squadra. Certo che sono contentisimo di aver avuto la possibilità e l'opportunità di aver fatto i miei primi passi nel calcio dei grandi, però sono partito in Primavera. La Primavera mi ha preparato per la prima squadra, gioco per il Milan e do sempre il massimo, tutto quello che ho per aiutare squadra e compagni".

Sul rapporto con mister Abate: "Con il mister ho un rapporto bellissimo. Quello che si vede in TV, certo che mi mette sotto pressione, parla tanto con me e si aspetta tanto da me, ma è giusto. E' un fatto che ho ho giocato in Serie A, in prima squadra, ed è certo che le aspettative sono più alte. Giochiamo la semifinale e la finale di Youth League, la pressione è al livello massimo. Certo che siamo tutti un po' sottopressione. E' una partita imporantissima".

Un pensiero su queste final four di Youth League: "Penso che tutte le squadre che sono arrivate alle finale four si sono meritate di essere qua. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo fare quello che sappiamo, fare il nostro gioco, essere focalizzati su noi stessi".