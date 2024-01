Torna la Primavera: i ragazzi di Abate in campo alle 12.30 a Frosinone

Il 2023 della Primavera del Milan si era chiuso con una sconfitta all'ultimo secondo. Oggi, alle 12.30, la squadra di Abate torna in campo. I rossoneri, che nel mese di dicembre hanno perso un po' di contatto in campionato anche a causa degli "scippi" della prima squadra, rimangono comunque a meno 4 punti dall'Inter capolista e sono terzi in classifica.

Oggi i giovani rossoneri, sempre orfani di diversi giocatori impegnati con Pioli a Empoli, saranno ospiti del Frosinone all'orario di pranzo. La squadra laziale, al momento, occupa l'ultima posizione con appena tre punti in 15 gare. Gli aggiornamenti sulla partita, come di consueto, saranno disponibili sul sito di MilanNews.it.