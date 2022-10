Youth League, Abate pareggia a Londra e rimane in testa

Le buone notizie da Londra arrivano grazie alla Primavera di Abate che rimane imbattuta dopo tre gare di Youth League. I giovani rossoneri, pur senza il capitano Coubis e Gala chiamati da Pioli per sopperire alle assenze dei grandi, sono riusciti a pareggiare contro il Chelsea a Cobham. I rossoneri, in vantaggio con Simic (primo gol in rossonero per lui), sono stati rimontati nella ripresa da Castledine. Il Milan guida la classifica a quota 5 punti insieme al Salisburgo. Dietro la Dinamo a 3 e il Chelsea a 2.